ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ、つばきファクトリーが4日、東京・世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂でバンドライブを行った。前日（3日）に秋ツアーでの卒業を発表したばかりの秋山眞緒（23）も登場。「光のカーデン」でソロパフォーマンスを披露した。曲の途中からメンバーの輪ができる感動的な光景となり「感極まって少し涙目になってしまった」と思いを語った。ファンに向け「今日、どんなライブになるのかと思