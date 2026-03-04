倉敷市で早咲きの桜「河津桜」が見ごろを迎え、一足早くサクラの風景が広がっています。 【写真を見る】約1000本の河津桜が倉敷川沿いで見ごろ春の風景を楽しむ姿【岡山】 濃いピンクの花々が鮮やかに咲き誇ります。倉敷市中心部を流れる倉敷川沿いで早咲きの桜・河津桜が見ごろを迎えました。 美観地区の南にある倉敷川親水公園から続く遊歩道には約1000本の河津桜が植えられていて千本桜とも呼ばれています。訪れた人は写