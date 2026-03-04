JR西日本は警報機や遮断機のない踏切の安全対策として、歩行者らに安全確認を促す踏切ゲートの設置を進めています。今回、新たなゲートが作られ岡山県内に初めて設置されました。 【写真を見る】「新たな踏切ゲート」岡山県にお目見え小型特殊自動車にも対応警報機も遮断機もない踏切の安全対策 瀬戸内市邑久町の赤穂線第二一丁目踏切に導入された踏切ゲート－Lite＋（ライトプラス）。遮断機