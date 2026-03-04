熱海市から職員・元職員が出廷 熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判で2026年3月4日、市の元職員らの証人尋問が行われました。 【写真を見る】「県の方でより強い森林法での対応求めたが聞き入れられなかった」熱海土石流災害をめぐる民事裁判 熱海市の元職員が証言...行政間の溝を強調＝静岡地裁沼津支部 元職員らは県に対し「より強い森林法で対応してほしいと要望したが聞き入れられなかった」と、本来連携するはずの