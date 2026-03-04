４日、旧統一教会への解散命令請求で、東京高裁は解散を命じる決定をしました。 広島県内にも９つの教会があり、広島市中区にある広島家庭教会は今後の活動について 「答えられない」としています。 旧統一教会の高額献金などの問題を巡って、文科省が解散命令を請求した審理で、東京高裁は一審の判決を支持し解散を命じる決定をしました。 これによって教団は、宗教法人格を失うほか、財産の清算手続きが始まります。 教団の