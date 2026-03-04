ダンロップから、新作ウェッジのアナウンス。「ショートゲームをやさしく、かつ高い精度でプレーしたいゴルファーに向けて、軟鉄鍛造ウェッジ『クリーブランドゴルフ RTi-FORGEDウェッジ』を4月4日にから発売します」と、同社広報。Dynamic Gold装着が税込28,600円となる。【画像】その「プロ好み」の顔つきはこんな感じ「軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の『コンデン