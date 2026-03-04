＜ブルーベイLPGA事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞昨年のQシリーズ（米最終予選会）を10位で通過し、ツアーメンバー入りを果たした櫻井心那がシーズン初戦を迎える。「楽しみの方が大きいです」。待望の米ツアー。そのティオフを心待ちにしている。【写真】現地で撮影！櫻井心那の最新クラブセッティングオフはスイング作りと、アプローチの引き出しを増やすことに取り組んだ。ボール