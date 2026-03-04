スーパーには3000円台で買えるお米もあり、価格がいま安くなっています。今後どこまで安くなるのでしょうか。【写真を見る】カレー専用！？ブレンド米を試食する令和ロマン・松井ケムリさん最新のコメ価格は?もっと下がるのはいつ?山形純菜キャスター:2月16日〜22日のコメのスーパー販売平均価格は、5キロ・4118円となり、少しずつ下がっているようにも思えます。実際に、Nスタが取材した3店舗で売られているコメの価格（3月4日時