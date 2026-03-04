モデルの滝沢眞規子が１日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、疲れがたまると症状が出る体の個所を告白した。この日は女性特有のフェムテックゾーンの悩みについて特集。峯岸みなみが直球で滝沢に「どうですか？」と聞くと、滝沢は「私のシモはすごいです。すべてを担ってくれている。というのは、疲れるとすべてシモに出る」と体調のバロメーターはフェムゾーンだと明かした。「発熱とか、何年もしたことがないのに、疲れると