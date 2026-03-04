アルペンスキー滑降の公式練習で滑走する女子座位の村岡桃佳＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】開幕（6日）が迫ったミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキーで、昨年11月に左鎖骨を折った女子座位の村岡桃佳が4日、本番会場での滑降の公式練習に参加し「無事にこの場にいることを、本当にうれしく思う」と笑みを浮かべた。前回2022年北京大会で3冠のエース。同会場は昨春の合宿で