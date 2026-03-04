ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の応援機運醸成を図る巨大壁画が4日、東京・渋谷の宮下公園でお披露目された。国内外で活躍する壁画アーティスト「OVERALLs」が手がけた作品で、キャンバスの大きさは横9メートル×縦3メートル。3日間のライブペイントを経て完成した。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（31）や山本由伸投手（27）や、米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（33）など6選手の試合に臨む気合に満