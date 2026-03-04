タレントの大沢あかね（40）が4日、自身のインスタグラムを更新し、髪をバッサリ切りショートボブにしたと報告した。これまで背中の中ほどまで髪が長かったが、あごのあたりまで切った姿を披露し「春が来る気がして髪を切ったけど、、全然、来ませんやん」とつづった。最近は“別人級美人化”が話題となっている大沢。フォロワーからは「バッサリ切ってるー可愛い」「似合ってる！！」「雰囲気にも合ってます」などの声が