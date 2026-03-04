侍ジャパンの一体感を高める新たなパフォーマンスが誕生した。その名も「お茶たてポーズ」。左手を茶わんに見立てて、右手でかき混ぜるようなジェスチャーで、３日の阪神戦で本塁打を放った鈴木が披露すると、ベンチは大いに沸いた。考案した北山は京都出身。「日本の文化がいいと思った。お茶をたてるは、『点てる』（と書く）。点を取るみたいな感じだし、ダイヤモンドをかき回す動きに似ている」と解説する。鈴木は年下のア