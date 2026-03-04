障害児に対する虐待が疑われる行為があった鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園＝２月２０日、同市笛田鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園（鎌倉市笛田）の職員が障害のある複数の園児に対して強く揺するなど虐待が疑われる不適切な療育をしていた問題で、市は４日の市議会教育福祉常任委員会で「被害児童に対する謝罪は現時点で行えていなかった」として、既に保護者への謝罪を終えているとした過去の議会答弁を訂正した。