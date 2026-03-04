【その他の画像・動画等を元記事で観る】いよいよ今週末、3月7日（土）に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」を控えるReoNa。同日0:00には奄美を唄った新曲「結々の唄」の配信リリースも控える中、ReoNaと城 南海（きずきみなみ）対談映像に加え、新曲「結々の唄」の楽曲クレジットも解禁された。公開された対談映像では、同じく奄美大島出身の城 南海（きずきみなみ）を