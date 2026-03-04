今月15日で開業1年を迎えるJR仙巌園駅の経済波及効果について、試算していた2倍以上のおよそ15億円となることが、4日の鹿児島市議会で報告されました。 JR仙巌園駅は、鹿児島市吉野町の磯地区に去年3月15日に開業し、県内のJRの駅として15年ぶりに設置されました。 きょう4日の市議会では、新駅設置協議会の試算として、駅開業による今年度の経済波及効果が、当初試算した金額の2倍以上にあたるおよそ15億6000万円にのぼる見込み