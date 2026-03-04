警察官などになりすまし女性から現金510万円をだましとったとして、男女8人が逮捕されました。このグループは同様の手口で10億円ほどだましとっていたとみられています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都江戸川区の建設業、曾我好喜容疑者（24）と東京都江戸川区の無職、塩原蒼士容疑者（24）ら男女8人です。 警察によりますと、8人は他の人物と共謀し、去年6月、兵庫県神戸市の80代の女性に電話をかけ警察