秋田朝日放送 秋田県大館市の認定こども園で４日、地震に備えた防災教室が開かれ、園児たちがもしもの時に自分で身を守ることの大切さを学びました。 この防災教室は、東日本大震災から間もなく１５年を迎えるのを前に子どもたちに防災意識を高めてもらおうと大館警察署が開きました。 警察官が子どもたちに紙芝居を読み聞かせながら、地震が起きた時は頭を守って身をかがめるダンゴムシのポーズをとって落ちてくる