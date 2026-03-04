秋田朝日放送 秋田県男鹿市のＪＲ男鹿駅前に新たなホテルが誕生しました。観光をはじめ男鹿の魅力を発信する交流の拠点として期待されます。 ＪＲ男鹿駅のすぐそばに５日、「ホテル木下秋田男鹿駅前」がグランドオープンします。住宅や福祉事業など多岐にわたりビジネスを展開する木下グループとして初のホテル事業となる第１号店が秋田に誕生します。木下社長は「今回の男鹿を機にグループとしてホテル