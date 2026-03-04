秋田朝日放送 一度は廃業の危機に陥った秋田県能代市の酒蔵が２年ぶりに酒造りに取り組みました。苦労を乗り越え完成した新酒の出来は… １８７５年創業の能代市の酒蔵「喜久水酒造」は、２０２４年１０月、コロナ禍や原料である酒米の価格高騰の影響で一度は事業を停止しましたが、地元企業の支援を受け２０２５年から酒造りを再開しました。２月２７日には「搾り」と呼ばれるもろみから清酒を取り出す最後の工程が行なわ