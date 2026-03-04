秋田朝日放送 秋田県内の公立高校で４日、１次募集の学力検査と面接が行われました。合格をめざし５３００人あまりが試験に臨みました。 秋田県内公立高校の１次募集は全日制４４校・定時制６校で一般選抜・特色選抜ともに４日、学力検査と面接が行われました。実際の受験者数を踏まえた１次募集の実倍率は全日制で０．８２倍でした。 このうち秋田市の秋田中央高校では、２１０人の募集に対し２４４人が志願し、受験生た