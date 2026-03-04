スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４日、世界選手権（５〜８日・オランダ）後に現役を退く意向を示したことを受け、２０１８年平昌五輪２冠で姉の菜那さんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同大会の会場に２２年北京五輪団体追い抜き銀メダルメンバーが勢ぞろいすることを明らかにした。菜那さんは「美帆も出ますが綾乃も出ます！そして押切みさきをオランダに連れて行くことに成功した