巨人は、４月４日（土）と５日（日）にジャイアンツタウンで行われるファーム公式戦・ソフトバンク戦（午後１時試合開始）で「フレッシュマンデー」を開催すると発表した。今年のルーキー１１選手や、新入生や新入社員をテーマにした様々なイベントが行われる予定となっている。当日は来場者プレゼントとして、２０２６年ルーキー１１選手の履歴書、名刺が来場者全員にプレゼントされるほか、各日各選手１０枚ずつ、直筆サイン