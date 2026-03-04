◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、栗東トレセン派手な動きも、速い時計も必要ない。マルガは栗東・坂路で初コンビの川田将雅騎手と呼吸を合わせることだけに終始した。リアライズブルーム（３歳未勝利）を２馬身追走すると、ラスト１ハロン手前まで真後ろにピタリとつける。横に出してからも手綱は動かされず、真っ白