「京都北白川ラーメン魁力屋」は4日、グランドメニュー改定とともに、商品価格改定を発表した。同日から実施。【画像】魁力屋の新名物になる？ 『ぶたから』商品価格改定については「食材価格の高騰や物流費・人件費・エネルギーコスト等の上昇を受け、慎重に検討した結果、2026年3月4日（水）より販売価格・内容を改定いたします」とした。一方、定食のご飯（小）を無料で並盛や大盛に変更可能に。また、新メニュー『ぶたか