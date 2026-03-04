楽天グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、2026年3月4日20時から20日23時59分までの期間に、国内外の旅行がお得に予約できるキャンペーン「楽天トラベル スーパーSALE」を開催します。セールプランとクーポンを組み合わせることで、最大20％オフになります。なお、「楽天モバイル」の契約者（注1）は最大24％オフと割引率が高くなります。また、初めて「楽天トラベル」アプリから予約を行うユーザーは、国内宿泊