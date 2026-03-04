seizaが、新曲「エウレカブルー」を本日3月4日に配信リリース。あわせてMVも公開した。 （関連：【映像あり】seiza、学校を舞台とした「エウレカブルー」MV） 同楽曲は、爽快感溢れるトラック／メロディに乗せ、誰もが一度は経験のある青春時代を舞台にふと気付く淡い想いを歌った、メジャー6作目となるニューシングル。編曲にはNaoki Itaiを迎え、疾走感溢れる中に、歌詞の世界観にも通じる