元プロボクサーの亀田興毅（39）が2月25日、Instagramを更新。自身の食事風景を投稿した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「糖質制限を心掛けてるけどこれだけはやめられへん」と投稿されたのは、亀田がおいしそうにラーメンを食べるシーン。「出家する訳じゃないしこれぐらいええか」と締めくくった。