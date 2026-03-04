ジョアン・ラポルタの体重を知る必要はない。その重みのせいで、彼の卓越した身のこなしが制限されたことなど一度もないからだ。彼は常に窮地を切り抜け、鮮やかに着地することに慣れている。バルセロナの会長であることに無上の喜びを感じ、おそらくこの職が終身制であることを望んでいるだろう。３月15日に開催される次期会長選挙でも、勝利を確信している。彼はバルサのために生き、バルサにすべてを捧げる人生を送っている