周防大島町では去年5月、上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について住民説明会の開催などを求める請願が町議会に提出されました。審査を進めてきた議会運営委員会は請願を「不採択とすべき」としました。請願を提出していたのは中間貯蔵施設建設計画に反対する住民2人です。請願では、町民が確かな情報をもとに賛否を判断するために町が主体となって推進・反対両方の専門家を招いて住民説明会を開くことなどを求めて