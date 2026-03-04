病院の統合により、持続可能な医療提供体制を確保します。下関市で4日、下関市立市民病院と下関医療センターの統合に向けた基本合意書が締結されました。下関市役所で行われた締結式には、前田市長と下関医療センターを運営する地域医療機能推進機構の山本修一理事長、そして下関市立市民病院の田中雅夫理事長が出席し、基本合意書に署名しました。合意書によりますと、下関市立市民病院と下関医療センターは、