山口県内最大の労働団体連合山口が県内4つの経営者団体に大手企業と中小企業間の格差是正に向け中小企業では6％以上を目安とした賃上げを求める要請をしました。連合山口の中元直樹会長らが県経営者会館を訪れ、県経営者協会など4つの経営者団体に要請書を手渡しました。連合山口によりますと去年の春闘では全体では5％以上の賃上げが実現したものの、中小企業においては賃上げが5％未満と大手企業との格差が広がっているというこ