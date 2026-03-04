いよいよ、5日は公立高校の入学試験です。各高校の試験会場では準備が行われました。あすの公立高校入試は全日制・定時制あわせて県内43校の会場で行われ、そのうち山口市の山口中央高校でも準備が行われました。およそ30人の教員が受検番号が書かれたシールを机に張ったり、イスや机にがたつきがないか確認していました。試験は午前9時に国語から始まり、数学、英語、社会、理科の順でそれぞれ50分で行われます。県内の公立