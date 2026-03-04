中国人民政治協商会議全国委員会第14期第4回会議の第1回「委員通路」が3月4日午後、北京の人民大会堂で行われました。全国政協委員で九三学社中央副主席、中国科学院院士の潘建偉氏が記者の取材に応じました。 潘氏によると、中国は2025年までの「第14次五カ年計画」期間中、量子科学技術の発展を力強く推進してきました。25年には世界初となる「光量子計算プロトタイプ機」を発表しました。中国は現在、量子通信分野で世界をリー