アディダスジャパン株式会社は4日（木）、ヴィクトリーナ姫路からレンタル移籍し、ドレスナーSC（ドイツ1部）でプレーするバレーボール女子日本代表の秋本美空とエンドースメント契約を締結したことを発表した。 元バレーボール女子日本代表の大友愛さんを母に持つ19歳の秋本は、2025年の春高バレーでは共栄学園を優勝に導くとともに最優秀選手に選出。その後はヴィク