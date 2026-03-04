記者会見するWBC日本代表の大谷翔平＝4日、東京ドーム（読売新聞社提供）日本代表の大谷翔平はWBCを打者専任で迎える。4日の公式練習ではグラウンドに姿を見せなかったが、直後の記者会見で「体の状態もよく、けがなくここまで来ている。現段階では十分満足している」と自信を漂わせた。大会の看板選手だけに、会見では韓国、台湾のメディアからも質問が飛んだ。「アジアの野球全体が盛り上がることを願っている。お互いが力を