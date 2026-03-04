モジタバ・ハメネイ師＝2024年10月、テヘラン（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】米国とイスラエルの攻撃で殺害されたイラン最高指導者ハメネイ師の後継者を選出する「専門家会議」に所属するイスラム聖職者は4日、次期指導者について「最終候補を決めた。間もなく選出する」と発言した。国営テレビが伝えた。ロイター通信によると、ハメネイ師の次男モジタバ師が有力とみられている。複数のイランメディアは、指導者選