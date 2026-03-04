約３年の練習生期間を経て新日本プロレスの中原大誠（２５）が４日の後楽園ホール大会でデビューを果たした。この日の第０試合で１０分１本勝負のシングルマッチに登場した。先輩の松本達哉（２５）相手に、序盤から猛攻にさらされるも、中盤にはエルボーで反撃。鮮やかなドロップキックも決めた。その後も逆エビ固めで松本を苦しめるが、ギブアップは奪えず。松本の逆エビ固めでギブアップを奪われ初陣は飾れなかった。入門