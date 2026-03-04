「第１回関西アナウンス大賞表彰式」が４日、大阪市内で行われ、毎日放送の川地洋平アナウンサーが「テレビ部門大賞」を受賞した。同賞は、関西アナウンス責任者会に加盟する１２社が、昨年放送された番組の中から「テレビ部門」・「ラジオ部門」・「特別賞部門」を選出。関西全体のアナウンス技術と放送文化のさらなる発展を目指す。昨年４月に放送されたテレビ「よんチャンＴＶ特別編大阪・関西万博に行きたくなるよん