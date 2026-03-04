川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」が４日に開幕。森且行（５２＝川口）は５Ｒ、４着に終わった。３着の山際真介を終盤追い詰めたが届かなかった。「すごく粗いしバイブレがくる。試走も車が外を向いてしまう。それに、マフラーの取りつけを何回もやり直しても跳ねが収まらない。バイブレも跳ねもマフラーが原因だと思う」と渋い表情。前検からあった足周りを含めた課題は解消されていない。「エンジンは組み