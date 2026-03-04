Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「ポケットに入れていても、存在を忘れる財布」--「C-secure」を一言で表すなら、これが最もしっくりきます。なぜそう言い切れるのか？ 今回試した私の体験から、その理由をお伝えします。ポケットのシルエットを崩さない、アルミの剛性 Photo: 山田洋