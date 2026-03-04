川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は４日、幕を開けた。丹村飛竜（４１＝山陽）が３Ｒで快勝、好発進を決めた。斑走路発表だったが「ほぼ良走路だった」と、走路状態を見越し、直前にタイヤを晴れ用に交換。その判断が奏功した。「タイヤを替えて良かった。晴れ用にフォーク周りを調整してフォークのパーツを替えた。乗り味は良くなった。ダメだと、雨上がりのあの走路だったら跳ねる。それがなかった」と