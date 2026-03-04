ちょっと小腹がすいた時に、【ミスタードーナツ】で「パイ」を選ぶ人も多いのでは。FTN編集部では、3月下旬頃までの期間限定で登場しているミスドの“お惣菜系”のパイが、見逃せない美味しさというウワサで持ちきりです。そんな、「クリーミーパイ」シリーズは、心もお腹も満たしてくれそうな魅力がつまっている様子。終売時期が迫っているので、気になる人は早めにミスドへGO！ つぶつぶコӦ