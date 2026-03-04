「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジン賞を受賞した晴こころが、2日発売の「週刊ヤングマガジン」の巻末に登場した。 【写真】晴こころ史上ナンバーワンのナチュラル清楚な雰囲気の16歳 同日更新したインスタグラムで晴は「本日(3／2)発売のヤングマガジン14号に 巻末グラビアで掲載されています 今回のテーマは『もし海の見える街で育ったら？』です!!」と告知。続けて「少し儚げな表情や、衣装をしてい