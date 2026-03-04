5日開幕する野球の「ワールド・ベースボール・クラシック」。侍ジャパンのメンバーで中野市出身の牧 秀悟選手は3日の強化試合、守備で魅せました！（※きのう）WBCの開幕前、最後の強化試合となったきのう、侍ジャパンは昨シーズン、セ・リーグを制した阪神と対戦。中野市出身の牧 秀悟はこの日も「7番・セカンド」でスタメン出場しました。初回、侍ジャパンはカブスの鈴木誠也！甘く入ったス