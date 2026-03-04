ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」が４日、東京・昭和女子大人見記念講堂でバンド編成によるスペシャルライブを開催した。２月２２日のデビュー記念日前後に毎年開催しているスペシャルライブ。今年は“ＩＧＮＩＴＩＯＮ（＝点火）”をテーマに設定し、全編バンド編成で展開した。「初恋サンライズ」「大好きなのに、大好きだから」など全２０曲をパフォーマンス。豫風瑠乃(よふう・るの)は