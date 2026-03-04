◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り、３月４日・美浦トレセン確かな上昇カーブが感じ取れた。パントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）の最終追い切りは美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中。外のトレヴィ（４歳１勝クラス）を半馬身追走し、内のライネリーベ（４歳１勝クラス）から１馬身半先行する形。