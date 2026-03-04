タレントの浅香唯が家族でディズニーを楽しむ姿を公開した。４日までにインスタグラムで「夢の国へひさしぶりのディズニーランドでしたっ」と始めて、「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘〜」とつづって、ミッキーのカチューシャを付けてサングラスをかけた浅香の姿をアップした。「かなりのご陽気ファミリーで楽しんできちゃいました！ちなみに、西やんがかぶってる帽子は本人の趣味ではございません防寒用で用意し