日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』では、25日の2時間スペシャルを生放送で届けることが決定した。「ウケてもスベってもそのまま放送される」編集のフィルターが掛かっていないありのままの「有吉の壁」となる。【動画】とにかく明るい安村、有吉弘行からアドリブ振られ“高市節で番組を背負う昨年3月、番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分余ってみんなで尺をつなぐというまさかの事態に見舞われた。今回はなんと