きょうの東京は朝の肌寒さから一転、お昼すぎには過ごしやすい気温となりました。風も強く、花粉が飛散、きょう、あすと注意が必要です。人々が足早に行き交う、けさの東京駅。記者「午前9時すぎの東京駅前です。ほとんどの人が厚手のコートを着ており、マフラーをまいている人の姿も見られます」3月になっても手放せないコート。きょう午前9時の東京の気温は7.8℃。暖かかった先週土曜日の同じ時刻に比べ、7℃以上、気温が低くな